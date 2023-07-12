محلل سياسي لبناني يكشف ما الذي حصل اثناء حرب تموز

وقال الدر لقناة العالم على هامش تغطية خاصة من جنوب لبنان بمناسبة احياء ذكرى حرب تموز: ان اسطورة الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر قد كسرت عام 2000 حتى 2006 حينما بدأت آلة التدمير للاحتلال تعجز عن المواجهة في الميدان مع مقاومي حزب الله.

واوضح ان عامة الناس كانوا يثقون بالنصر بعد خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مشيراً ان السيد نصرالله اعلن بدء الحرب المفتوحة ووعد الاسرائيليين بالمواجهة والهزيمة.

واضاف ان الاحتلال الاسرائيلي استخدم الضغط النفسي، لكن بعد احتراق اول بارجة اسرائيلية برمية واحدة من صاروخ زادت ثقة الشعب اللبناني بقوة المقاومة، معتبراً ان التمسك بسلاح وثقافة المقاومة بات عامل عزة للبنان.

ولفت الى ان الجنوبيين اللبنانيين كانوا يقدمون انفسهم وابنائهم فداءاً للبلاد وذلك نابع عن تراكم انتصارات وثقة بالمقاومة، واكد ان استهداف المقاومة بدأ منذ عام 2005 باغتيال رفيق الحريري.

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