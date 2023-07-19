وزير العمل الإيراني لقناة العالم: الحكومة تعمل على كبح التضخم

العالم - من طهران

وفي حديث لقناة العالم الاخبارية عبر برنامج "من طهران" قال مرتضوي أن النظام الإسلامي في ايران صمم برامج متنوعة للرعاية الاجتماعية ، منها الصناديق الوطنية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مؤكدا انه لحسن الحظ ، صممت الحكومة الثالثة عشرة خطة تكميلية لتغطية المجتمع بأكمله بالتأمين.

وأضاف أن التأمين الاجتماعي يستهدف 52٪ من المجتمع الإيراني، مؤكدا أنه لا يوجد إيراني تقدم بطلب للحصول على تغطية تأمينية وغير مؤمن بها ، ويمكن للمؤمن بالتأمين الاستفادة من مزايا هذا التأمين إذا ذهب إلى مراكز القطاع الخاص.

خطط الحكومة لخفض معدل التضخم

وأضاف مرتضوي أن الحكومة الثالثة عشرة لديها خطة سليمة للقضاء على الفقر المدقع، وبناء على أوامر رئيس الجمهورية فقد قررت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ووزارة الداخلية ولجنة إغاثة الإمام الخميني تنفيذ خطة جديدة للتعامل مع الفقر المدقع. مشيرا في هذا الصدد الى البدء في نظام في وزارة الرفاه للتعرف على مختلف أفراد المجتمع غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا انه نتيجة لذلك تم تسجيل ما يقرب من 500 ألف أسرة في هذا النظام، وتم تغطيتهم من قبل المؤسسات الداعمة ، بما في ذلك لجنة إغاثة الإمام الخميني.

الإجراءات الحكومية لإنشاء منصة للتوظيف

مرتضوي أضاف أن من واجب الحكومة في إيران توفير فرص عمل مناسبة لمختلف أفراد المجتمع. مؤكدا أن آية الله رئيسي وعد بتوفير مليون فرصة عمل، ولحسن الحظ تم في النصف الثاني من عام 1400 وفي عام 1401 انشاء منصة توظيف في وزارة العمل وتم تصميم نظام يسمى "نظام المراقبة" ومهمته تسجيل عدد فرص العمل المستحدثة في في البلاد.

تراجع معدل البطالة القياسي إلى 8.2٪

وأشار مرتضوي إلى أن التقرير الأخير لمركز الإحصاء الإيراني عن العمل في البلاد في ربيع 1402 قياسا بربيع 1401 يظهر انخفاضا قياسيا في معدل البطالة إلى 8.2 في المائة، مؤكدا أنه تم توفير أكثر من مليون فرصة عمل عام 1401.



زيارة وزير العمل اللبناني إلى طهران

وقال وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايراني أن طهران بصدد تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة بما فيها لبنان مشيرا الى انه لحسن الحظ ، فإن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان مستقرة للغاية ودائمة، ويتم تحديدها على أساس المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف: لقد تم اتخاذ إجراءات جيدة خلال زيارة السيد مصطفى بيرم وزير العمل اللبناني إلى إيران والتي استمرت عدة أيام. بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية التي جمعتنا بمعالي الوزير.

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