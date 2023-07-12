الخارجية الروسية: نتائج قمة الناتو تظهر العودة لمخططات الحرب الباردة

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وعلقت وزارة الخارجية الروسية على نتائج قمة "الناتو" في فيلنيوس، مؤكدة أنه "تم تصميم أوكرانيا لتقوم بدور المادة الرئيسية المستهلكة في الصراع الهجين، الذي أطلقه الناتو، والذي لا يزال في طريقه إلى التصعيد بحيث أصدروا جزءا جديدا من الوعود لتزويد نظام كييف بمزيد من الأسلحة الحديثة والبعيدة المدى من أجل إطالة أمد الصراع لأطول فترة ممكنة".

وأوضحت الوزارة أن "موسكو تحلل بدقة نتائج قمة الناتو مع مراعاة التحديات والتهديدات للأمن والمصالح الروسية، حيث ستعمل روسيا على زيادة دفاعها واستجابتها في الوقت المناسب باستخدام جميع الجوانب والأساليب المتاحة ضد قرارات دول الناتو".

وأضافت الوزارة أن "حلف الناتو يواصل سياسته الاستفزازية التوسعية، لتتفاقم بذلك التوترات العسكرية والسياسية من أجل تحقيق التفوق".

وخلصت وزارة الخارجية الروسية أنه "تم إنشاء مجلس الناتو أوكرانيا، حيث وعدوا كييف بفرصة المشاركة المزعومة على قدم المساواة مع الدول الأعضاء في الحلف، وأكدوا صيغة بوخارست لعام 2008، والتي بموجبها ستنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، ومع ذلك، فإنهم مرة أخرى، لم يقرروا متى سيكون ذلك.. ولكن هذه المرة تم تلطيف ذلك من خلال إلغاء شرط الوفاء بخطة العمل الخاصة بالعضوية كشرط أساسي للانتقال إلى التحالف".

وأعلن أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، عن إنشاء مجلس "أوكرانيا – الناتو"، وذلك في أول اجتماع له ضمن مجريات قمة فيلنيوس، كما أعاد الحلفاء خلال الاجتماع التأكيد على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو، فيما اتفقوا على إلغاء متطلبات خطة العضوية.