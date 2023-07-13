العراق يضيف 10 ملايين لتر مكعب جديدة من الغاز الايراني لمنظومة كهربائه

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعلن مؤخراً أن مجلس الوزراء قرر مقايضة النفط الخام والأسود مع الغاز الإيراني، في خطوة ستجنب العراق الاضطراب في مسألة التجهيز.

يمثل ملف الطاقة الكهربائية في العراق، أحد أبرز المشاكل الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ 2003، وعلى الرغم من إنفاق الحكومات المتعاقبة على القطاع عشرات المليارات من الدولارات، الا ان مشكلة الطاقة ما زالت تضرب عصب حياة العراقيين، ولاسيما خلال فصل الصيف الذي تصل فيه درجات الحرارة في العديد من المحافظات الى نصف درجة الغليان.

اتفاقية النفط الأسود مقابل الغاز تدخل حيز التنفيذ

بهذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية احمد موسى العبادي، ان "خطوة مقايضة النفط الخام والأسود العراقي مع الغاز الإيراني هي خطوة ستراتيجية ومهمة لمعالجة وضع المنظومة الكهربائية في البلاد"، مبيناً ان "هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ الان عبر 10 ملايين لتر مكعب من الغاز، تم دفعها من الجانب الايراني ليصبح الغاز المدفوع 30 مليون لتر مكعب".

وأوضح احمد موسى العبادي ان "كمية 10 ملايين لتر مكعب من الغاز الايراني دفعت الى المنطقة الجنوبية، لتشغيل جزء من المحطات"، مؤكداً: "ننسق ونتواصل مع الجانب الايراني لرفع اطلاقات الغاز بالكميات المطلوبة".

وشهدت عدد من محافظات وسط جنوبي العراق، مثل بابل والديوانية والبصرة وذي قار، في الايام الأخيرة، احتجاجات تخللها قطع عدد من الطرق الرئيسية، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة منها، وتراجع ساعات تزويدها مناطق أخرى لأكثر من 18 ساعة في اليوم، بالتزامن مع تسجيل البلاد معدلات قياسية في درجات الحرارة تخطت في البصرة ومناطق قريبة منها عتبة الـ 50 درجة مئوية.