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بدء جلسة تحضيرية لقمة دول جوار السودان بالقاهرة

بدء جلسة تحضيرية لقمة دول جوار السودان بالقاهرة
الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، عن بدء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسؤولين، المقرر انطلاق أعمالها في القاهرة، اليوم الخميس.

العالم- السودان

وتناقش القمة سبل وقف الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والحيلولة دون آثارها السلبية على دول الجوار.

وقال بيان للرئاسة المصرية مساء أمس الأربعاء، إن المؤتمر يأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان، "حرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل".

واشار موقع العربي الجديد ان القمة تأتي في ظل تعثر وساطات دولية وإقليمية أخرى، أبرزها وساطة جدة المشتركة بين السعودية وأميركا، والتي فشلت حتى الآن في إقناع طرفي النزاع بالجلوس معاً، والوساطة التي تقوم بها منظمة (إيغاد)، التي رفضت وزارة الخارجية السودانية رئاسة كينيا لاجتماعها، وقالت إن وفدها في أديس أبابا "ينتظر الاستجابة لطلبنا بتغييرها".

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بدء جلسة تحضيرية لقمة دول جوار السودان بالقاهرة

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