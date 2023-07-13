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إخلاء نحو 200 مريض إثر اندلاع حريق بمستشفى دايغو في كوريا الجنوبية

إخلاء نحو 200 مريض إثر اندلاع حريق بمستشفى دايغو في كوريا الجنوبية
الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أخلت السلطات في كوريا الجنوبية، حوالي 200 مريض من مستشفى في مدينة دايغو، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بسبب حريق.

العالم- أسيا والباسفيك

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، نقلا عن تقارير مسؤولي الإطفاء أن الحريق اندلع في البرج المخصص لمواقف السيارات بالمستشفى في منطقة دالسيو بدايغو، ولم يُعرف سبب الحريق حتى الآن .

وبحسب الوكالة، تمكن حوالي 170 رجل إطفاء و 65 سيارة إطفاء من إخماد الحريق بعد ساعتين تقريبًا.

وأفاد المسؤولون أن امرأة في السبعينات من عمرها، كانت من بين المرضى الذين تم إجلاؤهم من المستشفى، قد واجهت صعوبة في التنفس وتم نقلها إلى مستشفى قريب.

وتقوم سلطات الإطفاء في دايغو والشرطة بالتحقيق في الحادث لتحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق حسبما ذكرت الوكالة.

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إخلاء نحو 200 مريض إثر اندلاع حريق بمستشفى دايغو في كوريا الجنوبية

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