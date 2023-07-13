إخلاء نحو 200 مريض إثر اندلاع حريق بمستشفى دايغو في كوريا الجنوبية

العالم- أسيا والباسفيك

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، نقلا عن تقارير مسؤولي الإطفاء أن الحريق اندلع في البرج المخصص لمواقف السيارات بالمستشفى في منطقة دالسيو بدايغو، ولم يُعرف سبب الحريق حتى الآن .

وبحسب الوكالة، تمكن حوالي 170 رجل إطفاء و 65 سيارة إطفاء من إخماد الحريق بعد ساعتين تقريبًا.

وأفاد المسؤولون أن امرأة في السبعينات من عمرها، كانت من بين المرضى الذين تم إجلاؤهم من المستشفى، قد واجهت صعوبة في التنفس وتم نقلها إلى مستشفى قريب.

وتقوم سلطات الإطفاء في دايغو والشرطة بالتحقيق في الحادث لتحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق حسبما ذكرت الوكالة.