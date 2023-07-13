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ظاهرة الهجرة العکسية للأطباء في العراق

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع ظاهرة الهجرة العکسية للأطباء الذي يشهدها العراق.

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ويشهد العراق، عودة الاطباء المتغتربين الی البلاد لأسباب عديدة منها طبيعة الحياة الاجتماعية في البلدان الغربية والانحلال الاخلاقي فيها والذي يهدد حياة أطفال الاطباء العراقيين.

في فرنسا، تحقق السلطات الفرنسية مع المغنية الفرنسية ايزيا هيغلان حول تحريضها علی قتل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا، شارکت المغنية الفرنسية افکاراً تدور في علقها مع جمهورها، تتعلق بمشهد قتل ماکرون.

في بريطانيا، انتشرت حملة سخرية وانتقادات واسعة طالت الرئيس الاميركي بعد مشهد نزوله من الطائرة لدى وصوله الى بريطانيا.

وکُتب علی سلم الطائرة "راقب خطواتك"، في اشارة الى سوابق بايدن في الوقوع ارضا.

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