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مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية قائد الثورة الاسلامية 

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقطع فيديو يتضمن كلام الإمام الخامنئي حول مراتب الوحدة الإسلامية حيث يشير سماحته إلى أنّه لو راعت الأمة أدنى مراتب الوحدة المتمثلة بعدم تعرض المسلمين لبعضهم البعض لما كان حال الأمة الإسلامية وفلسطين على وجه الخصوص ما هو عليه اليوم حيث نشهد فيه أنواع الآلام والمآسي.

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