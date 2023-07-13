آية الله رئيسي يصل الى جمهورية زيمبابوي

العالم - ايران

وكان في استقبال الرئيس الايراني لدى وصوله مطار هراري الدولي، عدد من كبار المسؤولين في هذا البلد.

وسيعقد "اية الله رئيسي"، خلال الساعات القادمة اجتماعا ثنائيا مع رئيس جمهورية زيمبابوي "امرسون منانغاغوا"، ومن ثم سيبدا الاجتماع المشترك بين اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى مع نظرائهم بجمهورية زيمبابوي، وبرعاية رئيسي البلدين.

وورد في هذا الخبر، ان حشدا من الشعب الزيمبابوي تجمعوا في مطار "رابرت موغابي" بمدينة هراري وذلك قبل ساعات من وصول الرئيس الايراني والوفد المرافق له، الى هذا البلد؛ حيث عبروا عن مشاعرهم وترحبيهم باية الله رئيسي ورفعوا صور سماحة قائد الثورة الاسلامية "الامام الخامنئي"، وبطل مكافحة الارهاب "الفريق الشهيد قاسم سليماني".