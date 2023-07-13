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اللواء سلامي: لا يمكن أن ننجح في العالم دون الوصول الى الموارد العلمية الحديثة

اللواء سلامي: لا يمكن أن ننجح في العالم دون الوصول الى الموارد العلمية الحديثة
الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر القائد العام حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان العلم هو مفتاح تحقيق النجاح، وأكد أنه بدون الاقتدار والازدهار والوصول إلى الموارد العلمية الحديثة والمتقدمة ، لا يمكننا أن ننجح في العالم المتغير.

العالم - ايران

يتبع...

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