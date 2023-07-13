حركة النجباء العراقية: سنتعامل مع المزورين بكل حزم بالطرق القانونية

العالم - العراق

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب النجباء في الجمهورية الإسلامية، أن المتحدث الرسمي باسم الحركة أكد في بيان على أن المواقف والبيانات الرسمية التي تمثل موقف المقاومة الإسلامية حركة النجباء ووجهة نظرها تصدر حصراً عن سماحة الأمين العام أو المتحدث الرسمي باسم الحركة.

وأشار المهندس نصر الشمري إلى البيانات المزورة والقصص غير الواقعية التي تصدر على أنها منقولة عن قيادات المقاومة، مصرحا أن هذه البيانات لا تمت إلى الحقيقة بصلة وهي غير صحيحة.

ودعا كافة وسائل الإعلام والناشطين أن يتلقوا الأخبار والبيانات من المصادر المعتمدة حصراً، معلناً أن المقاومة الإسلامية ستتعامل مع المزورين بكل حزم بالطرق القانونية والوسائل المشروعة والممكنة.

الجدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام المناهضة للمقاومة كانت قد نشرت خلال الأيام الماضية شائعات ونسبت تصريحات لشخصيات بارزة بهدف خلق خلافات بين الفصائل الشيعية العراقية.