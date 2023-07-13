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الصفدي: برنامج الغذاء العالمي سيقطع الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين في الأردن

الصفدي: برنامج الغذاء العالمي سيقطع الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين في الأردن
الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية ​الأردن​ي ​أيمن الصفدي​ من أن قطع المساعدات عن ​اللاجئين السوريين​ في الأردن سيزيد من معاناتهم، وأن هذا الأمر يتحمله الآخرون وليس الأردن.

العالم - الاردن

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لفت إلى أنه "بحلول 1 اب المقبل سيقطع برنامج الغذاء العالمي الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين في الأردن، كما أن بعض وكالات ​الأمم المتحدة​ الأخرى وبعض المانحين يفعلون الشيء نفسه"، مشددا على أن "الأردن غير قادر على سد هذه الفجوة".

وأشار الصفدي أن الأردن يسعى للتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين من برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين، مؤكدا ضرورة إجراء تدابير للتخفيف من تأثيره، وأن "تحمل عبء توفير حياة كريمة للاجئين لا يمكن أن يكون علينا وحدنا".

ولفت إلى أن "اللاجئين السوريين في الأردن سيعانون، وهذا الأمر لا يقع على عاتق الأردن بل يقع على أولئك الذين يقطعون الدعم عنهم إذ أن الأردن لا يمكنها تحمل هذا العبء لوحدها"، داعيا برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين إلى عدم قطع الدعم.

وطالب أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية للاجئين السوريين، وحتى يتم ذلك شدد على ضرورة الحفاظ على تقديم الدعم الكافي.

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الصفدي: برنامج الغذاء العالمي سيقطع الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين في الأردن