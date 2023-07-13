ايران ترد على المزاعم الواهية لحلف الناتو

العالم- ايران

وعقب اجتماع قمة حلف الناتو في فيلنيوس عاصمة ، ليتوانيا يوم الثلاثاء، والاتهامات التي لا أساس لها في البيان الخاتمي لقمة حلف الناتو ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، رفضت السفارة الإيرانية في بلجيكا بشكل قاطع هذه الاتهامات الباطلة في بيان اصدراته بهذا الشأن.

وطرح بيان الناتو مزاعم لا أساس لها بشأن مساعدة ايران عسكريا لروسيا في حرب أوكرانيا.



وفي هذا الصدد، جاء في بيان السفارة الإيرانية في بلجيكا: أن الادعاءات المتعلقة بتورط إيران في أزمة أوكرانيا هي ادعاءات لا أساس لها تهدف إلى كسب فوائد قصيرة الأجل، فقد حافظت إيران على دورها المحايد في نزاع أوكرانيا ، وكجهة فاعلة إقليمية ملتزمة بالقانون، وأكدت على أهمية الالتزام الكامل بالأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع البلدان.



يذكر ان مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفوا بشدة الاتهامات التي أثيرت بشأن الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك إرسال أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب، ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الطرفين لتجنب الحرب والتأكيد على الحل السياسي، وفي هذا الصدد أكد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأربعاء 5 تموز/يوليو الجاري في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو، مرة أخرى على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا وايجاد الحل السياسي.



كما أعلن امير عبداللهيان يوم 24 حزيران/يونيو في محادثة هاتفية مع نظيره الدنماركي يوم مرة أخرى معارضة إيران للحرب في أوكرانيا وقال: لقد اقترحنا حلاً سياسياً لحل هذه الأزمة، ونعتقد أن تسليح كل طرف سيؤدي الى تصعيد التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.



ويضيف بيان السفارة الإيرانية في بروكسل: على الرغم من التزام إيران بالقانون الدولي، فقد تضررت بلادنا من تصرفات العديد من أعضاء الناتو في دعم الفوضى في البلاد من خلال إيواء ومساعدة العناصر والمنظمات الإرهابية التخريبية.



وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي: لقد أعلنا دائمًا أننا لسنا جزءًا من الحرب، على عكس أوروبا ، التي تعد جزءًا خطيرًا من الحرب وتصدر باستمرار أسلحة ثقيلة ومتقدمة إلى أوكرانيا، لا يمكن للأطراف الأوروبية أن تكون المطالب والمدعي ضد إيران فيما يتعلق بأوكرانيا، نحن نرفض هذه المزاعم ونرفضها مرة أخرى وبشدة.



وذكر بيان السفارة الإيرانية في بلجيكا بأن الجمهورية الإسلامية الايرانية تلعب دورًا رائدًا في مكافحة الإرهاب الدولي بجميع أنواعه وأشكاله، وقد دفعت ثمنًا كبيرًا في هذه المواجهة المستمرة ، واضاف: لعبت إيران أيضًا دورًا بناء في مساعدة الحكومات الإقليمية على مواجهة القوى المزعزعة للاستقرار والتي تحظى في الغالب بدعم من خارج المنطقة.



وفيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي الايراني، قال البيان: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تزال تستند إلى عزمها الراسخ على الامتثال لالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ومع ذلك فإن بعض الدول الأعضاء في الناتو ، والتي هي أيضًا من بين الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، انتهكت باستمرار التزاماتها في إطار هذه الاتفاقية والقرار ذي الصلة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 2231)، ويجب أن تؤخذ الاتهامات التي أثيرت بشأن التزام إيران بالالتزامات النووية في الاعتبار مع الأخذ في الاعتبار حقيقة عدم تنفيذ هذه الدول الأعضاء في الناتو لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).



واضاف البيان: إن انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق عام 2018 مثال بارز على انتهاك الالتزامات، إن ممارسة ضغوط قصوى على إيران من قبل العديد من أعضاء الناتو، والتي تسببت في الكثير من المعاناة للشعب الإيراني، هي جريمة ضد الإنسانية ويجب وقفها.



واختتم بيان السفارة الإيرانية في بروكسل بالقول: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تطالب الدول الأعضاء في الناتو بالتوقف عن توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران والالتزام بالتزاماتها في إطار ميثاق الأمم المتحدة.