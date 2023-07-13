المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: قرار البرلمان الأوروبي حول النازحين خطر على وحدة لبنان

العالم - لبنان

كلام الشيخ الخطيب جاء عقب لقائه شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، حيث تم البحث في عدد من القضايا الروحية والوطنية المطروحة.

ولفت إلى أنّه "جرى تبادل للرأي بيننا، خصوصًا في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها لبنان، وكان هناك تشاور حول المواضيع المطروحة وضرورة الخروج من الانسداد السياسي الحاصل، ودعوة القوى السياسية للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن وتأليف حكومة لمعالجة مشاكل المواطنين والأزمات المتتالية، خصوصًا وأنّ هناك استحقاقات آتية بالنسبة لحاكم المصرف المركزي وقائد الجيش اللبناني، إضافة إلى الأخطار التي يتعرّض لها لبنان نتيجة العدوانية الإسرائيلية ومجدّدًا الاحتلال الإسرائيلي لقسم من الغجر.

بدوره، قال أبي المنى كان لنا شرف استقبال الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق اليوم في داره دار طائفة الموحدين الدروز، وطبعًا كان هناك حديث عام وشامل حول معظم القضايا وما تطرّقنا إليه من قضايا حسّاسة، لنؤكد من خلالها على دورنا كرئاسات روحية في معالجة هذا الوضع ورفع الصوت معًا، من أجل حثّ المسؤولين على الحوار والتوافق والقيام بمسؤولياتهم.

وأضاف هناك قضايا معيشية ضاغطة وموضوع النزوح السوري والمواقف الدولية حوله، والتي لا نرى أنّها تساعد في حلّ هذه المعضلة حتى الآن، وتلك المتعلقة بأهمية درس وضع الاستراتيجية الدفاعية وكيفية تعزيز ثقافة التصدّي للعدوان والصمود ووحدة اللبنانيين أولًا وأخيرًا، ثم كيف يجب أن نحترم دستور الطائف ونسعى ونحثّ على انتخاب رئيس للجمهورية كخطوة أولى تقود إلى خطوات دستورية لاحقة وهذا أمر ضروري جدًا.