رئيسي: الإمكانية متوفرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وأوغندا إلى 10 أضعاف

العالم- ايران

وخلال اجتماعه بمجموعة من رجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديين الايرانيين والاوغنديين خلال زيارته الى اوغندا قال: خلال اللقاءات والمشاورات مع رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في أوغندا، قررنا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واضاف: "خلال المشاورات التي اجريت، تقرر أن تبذل المؤسسات المعنية في إيران وأوغندا قصارى جهدها لحل جميع العقبات والمشاكل المحتملة في تطوير العلاقات وتسهيل التعاون بين البلدين".

واعتبر القدرات الحالية لتوسيع التعاون الثنائي كثيرة التنوع وأضاف: إذا تم تحديد القدرات المتبادلة بشكل جيد من قبل رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين ، فإن تبادل هذه القدرات يمكن أن يحل العديد من الاحتياجات المشتركة لإيران وأوغندا.

وشدد رئيسي على أهمية عقد الاجتماعات من أجل التحديد الدقيق للعقبات التي تحول دون توسيع وتسهيل التعاون وتقديم الحلول اللازمة في هذا المجال ، موضحا: ان المستوى الحالي للتبادلات التجارية والاقتصادية بين إيران وأوغندا غير مقبول لأي من البلدين ، في حين انه من السهل زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 10 أضعاف الحجم الحالي.

وطالب رئيس الجمهورية النشطاء الاقتصاديين في إيران وأوغندا ببذل قصارى جهدهم للتعويض عن التأخير في زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.