جرائم حرب في دارفور وفتح تحقيق دولي..مصير اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود

العالم - بانوراما

فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا جديدا في جرائم حرب في إقليم دارفور بالسودان وذلك بعد تقرير أممي كشف عن مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور تنفيذا لأوامر قوات الدعم السريع.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تحذير روسيا الغرب من تسليم مقاتلات إف 16 لأوكرانيا معتبرة الخطوة تهديدا نوويا لها، كما رأت أن الضمانات الأمنية التي قدمها الناتو لكييف قد تقوض أمن روسيا واوروبا.

يأتي هذا في وقت تعرضت كييف ومناطق اوكرانية أخرى لليلة الثالثة لهجوم روسي أدى الى حرائق ومقتل شخص وجرح آخرين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.