الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

جرائم حرب في دارفور وفتح تحقيق دولي..مصير اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود

جرائم حرب في دارفور وفتح تحقيق دولي..مصير اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا جديدا في جرائم حرب في إقليم دارفور بالسودان بعد تقرير أممي كشف عن مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور تنفيذا لأوامر قوات الدعم السريع.

العالم - بانوراما

فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا جديدا في جرائم حرب في إقليم دارفور بالسودان وذلك بعد تقرير أممي كشف عن مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور تنفيذا لأوامر قوات الدعم السريع.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تحذير روسيا الغرب من تسليم مقاتلات إف 16 لأوكرانيا معتبرة الخطوة تهديدا نوويا لها، كما رأت أن الضمانات الأمنية التي قدمها الناتو لكييف قد تقوض أمن روسيا واوروبا.

يأتي هذا في وقت تعرضت كييف ومناطق اوكرانية أخرى لليلة الثالثة لهجوم روسي أدى الى حرائق ومقتل شخص وجرح آخرين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

قمة الناتو في فيلنيوس

السودان قمم ولا حل في الأفق.. أردوغان وسياسة رفع سقف المطالب

سياسات بن غفير للتحريض على استهداف الفلسطينيين 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الثورة الاسلامية يعزي السيد نصرالله برحيل الشيخ عفيف النابلسي

الهند تطلق مركبة فضاء للهبوط عند القطب الجنوبي للقمر

العراق يعلق على اعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار التصدي للكراهية الدينية

تركيا..فرق الإطفاء تهرع لإخماد حريق هائل جنوبي البلاد

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. جرائم حرب في دارفور وفتح تحقيق دولي..مصير اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود

الأمم المتحدة: من المقرر إرسال سفينتي حبوب إلى تركيا قبل انتهاء صفقة الحبوب