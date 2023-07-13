كيف تحذف حسابك في Threads دون حذف حساب إنستاجرام؟

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أصبح شراء تطبيق (المواضيع) أسرع نموًا في التاريخ ، إذ إن التقني (ChatGPT) – الذي تميز بكونه المنتج الأسرع نمو – قد وصل إلى 100 مليون مستخدم في شهرين ، يبدو من الهوس بالذكاء الذي ترجمه نشهده.

ولكن تطبيق (المواضيع) يفتقر إلى الكثير من الإعدادات والميزات ؛ بالرغم من هذه الانطلاقة القوية ، منها: عدم وجود رمز مخصص للموضوعات الرائجة (Trends) ، عدم دعم الصور المتحركة ، عدم وجود ميزة الوسوم (Hashtags) ، بالإضافة إلى عدم إمكانية حذف حسابك في التطبيق دون حذف حساب إنستاجرام.

تم حذف حساب إنستاجرام ، ولكن الشركة تعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت.

يمكنك حذف جميع بياناتك التي تظهر للجمهور دون حذف حسابك في إنستاجرام ، إذ يوجد بعض الحيل التي في ذلك.

إليك كيفية حذف حسابك في المواضيع دون حذف حساب إنستاجرام:

1- احذف المحتوى يدويًا:

إذا كنت لا تريد أن يظهر ما نشرته عبر تطبيق يدويًا ، كما يمكنك حذف جميع المعلومات الشخصية في سيرتك الذاتية ، وتأكد من حذف جميع متابعيك أيضًا.

لحذف المنشورات يدويًا ؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (المواضيع) في هاتفك.

اضغط على أيقونة الموجودة في الزاوية السفلية.

اضغط على أيقونة النقطة الموجودة في أعلى منشور ، ثم اضغط على خيار (حذف) حذف.

2- اجعل حسابك خاصًا.

إذا كنت تريد القيام بخطوة ، حذف المنشورات التي تم تصديرها ، ولكنك ترغب في الانتهاء من ذلك الخيار أمامك.

انتقل إلى تطبيق (المواضيع) في هاتفك.

اضغط على أيقونة الموجودة في الزاوية السفلية.

اضغط على أيقونة قائمة الإعدادات الموجودة في الزاوية العلوية.

اضغط على خيار (الخصوصية) الخصوصية.

فعّل خيار (حساب خاص) ملف شخصي خاص ؛ بالضغط على زر التعادل ، بجواره.

3- تنشيط حسابك:

يمكنك أن تبدأ في الظهور أمامك نهائيًا الآن ، فسيتعين عليك إلغاء تنشيط حسابك.

انتقل إلى تطبيق (المواضيع) في هاتفك.

اضغط على أيقونة الموجودة في الزاوية السفلية.

اضغط على أيقونة قائمة الإعدادات الموجودة في الزاوية العلوية.

اضغط على خيار (الحساب) الحساب.

اضغط على خيار (تنشيط تنشيط الحساب) قم بإلغاء تنشيط الملف الشخصي ، ثم اضغط على زر (تنشيط تنشيط حساب ثريدز) إلغاء تنشيط الملف الشخصي الذي يظهر لك في أسفل الشاشة.

احتفظت بالموقع السابق للمحضر ، ولكن ضع في السابق ، للمحضر ، والمحضر ، والمحضر ، والمحضر ، والمحضر ، والمحرر ، والمحضر ، والمحرر ، والمحضر ، والمحضر ، والمحرر كما تم تحريره في حسابك في أي وقت تريده ، ببساطة عن طريق تسجيل الدخول مرة أخرى.