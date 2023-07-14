لقاءات أممية أوروبية بعد تهديد بوتين تعليق إتفاقية البحر الأسود

العالم - خاص بالعالم

ويأتي الاجتماع بعد تلميح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتمالية أن تعلق موسكو مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والعودة إليه عند تنفيذ الجزء المتعلق بمصلحتها منه ،حيث تشتكي روسيا من عقبات أمام تسليمها منتجات زراعية.



لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين،قالت أن الكرة في ملعب الرئيس بوتين، معتبرة أن روسيا تتحمل مسؤولية تمديد الاتفاق وإلا ستكون نتيجة ذلك انعدام الأمن الغذائي العالمي.



من جهته، قال غوتيريش إن شراكة الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ضرورية من أجل إعادة بناء علاقة ثقة مع العالم النامي، مضيفًا أن التعددية مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى لإحلال السلام وحماية الكوكب والقضاء على الجوع.



وعل الخط نفسه ،اعلن الرئيس التركي انه سيستقبل نظيره الروسي الشهر المقبل لبحث اتفاقية البحر الاسود.



وقال رجب طيب أردوغان الرئيس التركي:"بوتين يتفق معي بشأن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تنتهي مدّتها مساء الاثنين.ونحن نستعدّ لاستقبال السيد بوتين في آب/أغسطس ونحن متّفقون على تمديد ممرّ الحبوب في البحر الأسود".



وفي عودة الى تموز يوليو من العام الماضي،وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في اسطنبول، اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي توقفت مؤقتًا بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.الا أن روسيا أعلنت الأسبوع الماضي أنها لا ترى أي سبب لتمديد الاتفاقية.



وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة على المناقشات أن الاتحاد الأوروبي يدرس ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بشبكة الدفع الدولية سويفت للسماح بإجراء معاملات في الحبوب والأسمدة.

كما تحدثت المصادر أن غوتيريش، اقترح في رسالة إلى بوتين الثلاثاء الفائت أن تسمح موسكو باستمرار الاتفاق بضعة أشهر لمنح الاتحاد الأوروبي الوقت لربط الشركة بنظام سويفت .



هذا وسمحت مبادرة البحر الأسود بتصدير حوالي ثلاثة وثلاثين مليون طن من الحبوب من أوكرانيا على الرغم من الحرب .

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