'محكمة الاحتلال العليا' تناقش التماسا بتنحية 'نتنياهو' عن منصبه

العالم - الاحتلال

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم - غزة"، عن صحيفة "معاريف" العبرية قولها، ستناقش المحكمة العليا "الاسرائيلية" التماس يطالب بتنحية نتنياهو من منصبه كرئيس للوزراء بسبب انتهاكه ترتيب تضارب المصالح".

ويواجه نتنياهو منذ فترة العديد من القضايا في المحاكم "الإسرائيلية" وتتعلق غالبيتها بتلقي رشاوى من العديد من الأشخاص، وتضارب مصالح.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو المُضي قُدماً في خطة "الاصلاحات القضائية" التي تهدف بحسب معارضيه لـ"إضعاف القضاء".

ويُشار إلى أنه شهد كيان الاحتلال "الإسرائيلي" مظاهرات واسعة، يوم الثلاثاء الماضي، في إطار ما سمي بـ"يوم الشلل" في "كيان إسرائيل"؛ رفضاً للتعديلات القضائية.