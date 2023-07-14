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إعتقالات وإصابات باعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في الضفة

إعتقالات وإصابات باعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في الضفة
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أصيب 20 مواطنا بحالات اختناق في بلدة سبسطية في نابلس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام صوب المواطنين، في وقت استمرت فيه في شن حملات الدهم والاعتقال، وكذلك تواصلت اعتداءات المستوطنين.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر محلية في نابلس قولها: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية عند منتصف الليل واعتدت على مواطنيها.

ووفق الهلال الأحمر؛ فإن 20 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز السام، بينهم مسنة.

يشار إلى أن بلدة سبسطية تتعرض باستمرار للاقتحام من قوات الاحتلال والمستوطنين، في وقت تسعى سلطات الاحتلال للسيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة وإغلاقها.

وفي سلفيت، حاول مستوطنون فجر اليوم الجمعة، اقتحام منطقة بئر أبو عمار الأثرية في بلدة قراوة بني حسان، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي: إن المستوطنين حاولوا اقتحام المنطقة بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والرصاص الحي صوب الشبان الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يحيى بدر عقب اقتحام منزله بمنطقة جبل الشريف بالمدينة.

والخميس، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، العدوان على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب عدة مواطنين في اعتداء لجنود الاحتلال وهجمات للمستوطنين، الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، وشرعوا بزراعة أشجار في الأغوار الشمالية.

كما اعتقل الاحتلال 20 مواطنًا بينهم سيدة وأسير لحظة الإفراج عنه، وجدد منع مقدسيين من دخول الضفة الغربية، وشرع بشق طريق استيطانية غرب سلفيت، واستهدف بالرصاص مزارعين جنوب قطاع غزة.

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