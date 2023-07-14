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غرق 13 مهاجرا افريقيا قبالة السواحل التونسية

غرق 13 مهاجرا افريقيا قبالة السواحل التونسية
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال خفر السواحل التونسي، إن عناصره انتشلت جثث 13 مهاجرا إفريقيا وأنقذوا 25 آخرين بعد غرق قاربهم الذي كان يبحر إلى إيطاليا.

العالم-تونس

وذكر خفر السواحل أن المأساة وقعت قبالة ساحل مدينة صفاقس دون أن يوضح مدى بعد القارب عن الشاطئ حين غرق.

وأضاف الحرس التونسي في بيان أنه تمكن من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية قام بها أفراد من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء, حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وولاية صفاقس تضم ثاني أكبر مدينة تونسية وهي نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليات عبور المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية.

وتبعد بعض السواحل التونسية أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وتسجل بانتظام محاولات هجرة غير نظامية إليها.

وتواجه تونس أزمة هجرة غير مسبوقة من الأشخاص الفارين من الفقر والصراع في إفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

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