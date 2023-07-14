سيناتورة امريكية تندد بتمويل اوكرانيا

العالم-الامیرکیتان

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم, قالت غرين, انها تريد ان تذكر الكونغرس مرة أخرى أن أوكرانيا ليست الولاية 51 في الولايات المتحدة ولا حليفتها في الناتو.

وشددت على أن المواطنين الأمريكيين يعملون بجد كل يوم ليس لحماية حدود الدول الأخرى، لكنهم يريدون حماية حدودهم.

وأدانت تمويل الحروب الخارجية اللانهائية على خلفية المشاكل الأمريكية الداخلية.

وأضافت: تبني قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي يجب ألا يشمل تمويل الحروب الخارجية التي لا نهاية لها بينما يرقد المحاربون القدامى مشردين في شوارعنا.