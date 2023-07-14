لجنة ثلاثية لحل النزاع الحدودي بين لبنان وكيان 'إسرائيل'

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استقرّت الخيارات اللبنانية لمعالجة خروقات "إسرائيل" للحدود البرية مع لبنان، على الاتفاق على عقد اجتماعات للجنة الثلاثية المؤلفة من ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوات

وبحسب صحيفة الشرق الاوسط لم تظهر أي مؤشرات على تدخل أو وساطة أميركية في النزاع على الحدود البرية يشبه الانخراط السابق في جهود ترسيم الحدود البحرية.

كما لم تخرج التحركات المحدودة للجانب الأميركي عن الحث على ضرورة الالتزام بالمسارات المعمول بها، ومن ضمنها عبر اليونيفيل، لتجنب أي توتر ناتج عن الأزمة الأخيرة، وضرورة تثبيت الاستقرار، ومنع أي استفزازات على جانبَي الحدود، رغم تعويل لبنان الدائم على أن التحركات الأميركية يمكن أن تشكل عاملاً مساعداً للضغط على تل أبيب.

وارتفعت التوقعات اللبنانية لدور أميركي، إثر زيارة كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة آموس هوكستاين، إلى تل أبيب. لكنَّ نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، نفى علمه بوجود وساطة أميركية في ملف معالجة ترسيم أو تحديد الحدود البرية الجنوبية بسبب الأزمة الأخيرة، مؤكداً أنه لا الأميركيون اقترحوا التوسّط، ولا لبنان طلب أي جهد أميركي في هذا الملف بالتحديد.

لكنَّ المصادر المنخرطة في اللقاءات مع المسؤولين الدوليين، أكدت أنه لو كان هناك تفاوض، لكان ذلك من صلاحيات الرئيس حكماً، لكن ما يمضي فيه لبنان الآن هو استمرارية العمل باللجنة الثلاثية لمعالجة الخروقات وتثبيت الحدود البرية بشكل كامل ونهائي.

ورغم التوتر "المحدود" الذي ساد المنطقة الحدودية في حادثين منفصلين الأربعاء، ارتفعت مؤشرات التهدئة وعدم التصعيد من خلال تصريح الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصر الله الذي لم يهدد باستخدام القوة لمعالجة الأزمة الأخيرة.