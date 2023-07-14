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ضربات موجعة توجهها روسيا لمراكز قيادة اوكرانية ومستودعات ذخيرة

ضربات موجعة توجهها روسيا لمراكز قيادة اوكرانية ومستودعات ذخيرة
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

دمر الجيش الروسي مستودعات تخزين الذخيرة والوقود والقيادة الاستراتيجية للجيش الأوكراني على نطاق واسع النطاق وعلى كافة خطوط الجبهة.

العالم- روسيا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن "تدمير مستودي ذخيرة اللواء التاسع والسبعين واللواء البحري الخامس والثلاثين في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير مخزن وقود للآليات العسكرية التابعة للواء البحري السادس والثلاثين في منطقة أوسبينوفا في مقاطعة زابوروجيه".

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ستة مستودعات ذخيرة تابعة للوائي الهجوم الجبلي الثالث والعشرين والثالث والثلاثين، واللواء المؤلل رقم 128، بالإضافة إلى اللواء البحري السادس والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماتشكا ومالوكاترينوفكا وأوسبينوفكا في منطقة زابوروجي .

كما دمرت القوات الروسية ثلاثة مراكز قيادة من الألوية الميكانيكية 22 و 28 و 65 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات بريدتيتشينو و أليكساندرو- تولشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي تسعة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الأمريكية و"أوراغان".

بالإضافة إلى ذلك ، تم تدمير 14 طائرة أوكرانية دون طيار في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

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