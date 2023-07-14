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برلماني ايراني: زيارة رئيسي لأفريقيا اظهرت دبلوماسية نشطة ومؤثرة للعالم

برلماني ايراني: زيارة رئيسي لأفريقيا اظهرت دبلوماسية نشطة ومؤثرة للعالم
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

وصف عضو مجلس الشورى الاسلامي محمد رضا ميرتاج الديني، زيارة رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي الى ثلاث دول افرقيية بانها اظهرت دبلوماسية نشطة ومؤثرة للعالم.

العالم- ايران

واشار عضو كتلة الثورة الإسلامية بالبرلمان الايراني في تصريح لمراسل لوكالة الى الجولة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى ثلاث دول أفريقية، موضحا ان الجولة التي قام بها آية الله رئيسي بعد 11 عامًا من آخر زيارة قام بها رئيس ايراني الى افريقيا، تحظى بأهمية خاصة ويظهر الدبلوماسية النشطة والناجحة للحكومة الحالية.

واضاف: إن زيارة رئيس الجمهورية لثلاث دول أفريقية هي كينيا وأوغندا وزيمبابوي تشير إلى العلاقات الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الايرانية مع الدول الأفريقية، وبهذه الزيارة سيتم تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وفي إشارة إلى الفرص الاقتصادية الجيدة التي أتيحت لايران في مختلف المجالات خلال هذه الزيارة، قال مير تاج الديني: من بين الفرص التي تم توفيرها، يمكننا أن نذكر تصدير منتجات الشركات المعرفية والبتروكيماويات والادوية والطائرات المسيرة.

ومضى قائلا: من النقاط الإيجابية في هذه الزيارات أن تعريف العالم بقدرة إيران على إنتاج علوم معرفية معاصرة.

واضاف عضو تكتل الثورة الإسلامية بالبرلمان الايراني: أن الزراعة العابرة للحدود والمنتجات الإستراتيجية لبلادنا في ثلاث دول أفريقية ونقلها إلى البلاد هي أحد الإنجازات المهمة لزيارة رئيس الجمهورية.

وتابع قائلا: تم تفعيل العديد من القدرات التي ظلت راكدة مع زيارة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له إلى كينيا وأوغندا وزيمبابوي، وهذه الزيارة هي زيارة سياسة خارجية فاعلة من وجهة نظر السياسة الدولية، وتظهر دبلوماسية مؤثرة للعالم.

واختتم البرلمان الايراني قائلا: : العدو يحاول دائما وضع الجمهورية الإسلامية في عزلة سياسية وإجبار إيران على التراجع بضغوط سياسية واجراءات حظر، لكن مع التحركات السياسية والدبلوماسية النشطة، ستفشل مؤامرة العدو ويفشل الحظر وسيصبح عديم الجدوى.

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