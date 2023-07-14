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إصابة عشرات الفلسطينيين باختناقات اثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إصابة عشرات الفلسطينيين باختناقات اثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان، في قرية أم صفا، شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين الذين خرجوا في مسيرة تخللها تأدية صلاة الجمعة؛ رفضا لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على عشرات الدونمات التابعة للقرية.

وتشهد قرية أم صفا هجوما متواصلا من المستوطنين منذ أسابيع، تمثل ذلك بإحراق منازل ومركبات المواطنين، بالإضافة لإطلاق الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يُشار إلى أن الشاب عبد الجواد حمدان صالح (24 عاما) من قرية عارورة، استشهد يوم الجمعة الماضي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي، خلال مواجهات اندلعت في أم صفا.

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إصابة عشرات الفلسطينيين باختناقات اثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

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