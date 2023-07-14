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تسجيل 13 انتهاكاً من قبل مقاتلات الاحتلال الأمريكي في سوريا

تسجيل 13 انتهاكاً من قبل مقاتلات الاحتلال الأمريكي في سوريا
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 13 انتهاكاً في منطقة التنف بسورية من قبل طائرات ما يسمى "التحالف الدولي"، الذي تقوده امريكا، ما شكل خطرا مباشرا على رحلات الطائرات المدنية.

العالم-سوريا

وأشار نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم أوليغ غورينوف في بيان صحفي إلى أن “التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة انتهك الأجواء في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية، والتي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، حيث تم تسجيل عشرة انتهاكات للأجواء السورية من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز “اف -15” وثلاثة أزواج من مقاتلات “اف -16″ وزوجين من مقاتلات رافال تابعة للتحالف”.

وأضاف المسؤول العسكري الروسي: إن “قوات التحالف الدولي نفذت في الثاني عشر من الشهر الجاري في منطقة التنف بجنوب سورية تدريبات باستخدام أنظمة الدفاع الجوي، ما خلق شروطاً مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، وعرض تحليق الطائرات المدنية التي تقوم برحلات منتظمة فوق المنطقة للخطر”.

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