الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣
٠٣:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. جمال وعراقة محافظة كاشان الإيرانية

الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

تعد محافظة كاشان من أهم المحافظات التاريخية والأثرية الإيرانية وسط البلاد، وتشتهر هذه المحافظة بالبيوت القديمة والفن المعماري الأيراني، وبنسج السجاد الإيراني الأصيل ومصانع السجاد الحديثة.

العالم - أنت المراسل

ويسعدنا في قناة العالم الاخبارية أن نستقبل مشاركاتكم وفعالياتكم أو أي أحداث مهمة لکم وإرسالها لنا لنشرها عبر فقرة "انت المراسل" ببرنامجكم "هاشتاغ" وكذلك عبر موقع القناة، مع حفظ كافة الحقوق الخاصة بكم.

نحن بانتظار الفيديوهات والصور التي ترسلونها لبرنامج هاشتاغ من اي مكان كنتم.

نلفت عنايتكم للنقاط التالية عند إرسال المواد:

1. أن تكون المادة المصورة خاصة بكم.

2. أن يكون التصوير بجودة قابلة للنشر وأن يكون الهاتف المحمول عند التصوير بشكل أفقي.

3. أن توافق على حقنا بنشرها مع ذكر المصدر.

4. ذكر المعلومات المطلوبة أثناء التصوير مع ذكر الزمان والمكان.

يرجى ذكر رقم الهاتف في حال الحاجة للاستفسار أكثر حول مشاركتكم.

إرسال مقطع الفيديو مع ذكر جملة "أرسل مقطع الفيديو هذا لفقرة "أنت المراسل في قناة العالم الإخبارية" يجعل خبرك أكمل.

يمكنكم إرسال مشاركاتكم عبر:

البريد الإلكتروني:

alalamhashtaga@gmail.com

أو عبر تويتر:

alalamhashtag@

رقم الواتساب، والتلغرام:

00989301119562

صفحة الإنستغرام:

alalamhashtaga

يمكنك مشاهدة الفقرة عبر صفحاتنا المذكورة أعلاه وكذلك عبر رابط الفقرة على التلغرام:

https://t.me/alalamhashtag

ننتظر مشاركاتكم بفارغ الصبر لتكونوا أنتم صانعي الحدث.

روابط ذات صلة

رئيسي: يجب زيادة حصة إيران في الاقتصاد الأفريقي

التردد والتأخير في إدانة تدنيس القرآن يكشف عن ازدواجية المعايير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. لقاءات أممية أوروبية بعد تهديد بوتين تعليق إتفاقية البحر الأسود

بالفيديو.. تجدّد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"في الخرطوم

بالفيديو.. إضراب تاريخي للممثلين والكتّاب يشل إنتاجات هوليوود

شاهد.. جمال وعراقة محافظة كاشان الإيرانية

سلطات السويد توافق على حرق 'التوراة' في ستوكهولم

كنعاني: لقد سقط القناع عن وجه الصهاينة الدكتاتوريين