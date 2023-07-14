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اللواء سلامي: أبطلنا مفعول الحظر وأميركا باتت عاجزة عن فرض نفسها على المنطقة

اللواء سلامي: أبطلنا مفعول الحظر وأميركا باتت عاجزة عن فرض نفسها على المنطقة
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان مفعول الحظر قد تم ابطاله وهذا قد تحقق فقط عبر خوض المواجهة، مضيفا بأن العدو بات قلقا من تأثير قوة ايران واصبح يعيش العجز في المنطقة.

العالم - ايران

وقال اللواء سلامي في كلمة القاها في حفل انطلاق مشروع "الولاية الطلابية" اليوم الجمعة " اننا قد تعرفنا على معادلات افشال الحظر وقمنا بابطال مفعوله، وهذا كان ممكنا فقط وفقط عبر النزول الى ساحة المواجهة" ، كما شدد اللواء سلامي على ان بسبب تطور وتقدم ايران هو مواجهتها لعدو كبير ، قائلا " ان لوجود العدو محاسن، فهو عندما يقوم بعمل ما ، تتحول الساحات المجهولة الى ساحات معروفة ".

واضاف اللواء سلامي " لو لم يفرض العدو علينا حظرا، لما توجهنا نحو ازدهار الطاقات الداخلية في مجتمعنا، وعلى العكس نجد الان بأن العدو هو من يعيش القلق بسبب قوتنا ، ويجب عليه ان يقلق لانه قد اصبح عاجزا حتى في الجغرافيا السياسية في المنطقة ".

ونوه ايضا " لقد فشلت كل استراتيجيات العدو بصورة فجائية خلال العام الماضي" واضاف " ان اميركا قد فقدت اليوم قدرتها على فرض نفسها على المنطقة وقد خرجت المنطقة من دائرة اولويتها بسبب الضغط الهائل الذي واجهته ".

واشار القائد العام للحرس الثوري ان الاعداء باتوا يتحدثون عن التواجد الايراني في باقي المناطق والساحات وهذا بسبب قوتها وتأثيرها ، وقال " نحن اقوياء جدا، وان قوتنا الاساسية هو ايماننا وقائدنا الفذ ".

وشدد اللواء سلامي "لقد اسقطنا العدو ارضا مرارا وتكرارا، وسنكرر ذلك هذه المرة ايضا".

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