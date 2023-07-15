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وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يؤكدان التزام البلدين بإنهاء الصراع السوداني

وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يؤكدان التزام البلدين بإنهاء الصراع السوداني
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

استعرض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات

العالم - السعودية

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الجمعة، نقلا عن المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية".

وأكد الوزير (بلينكن) ووزير الخارجية (السعودي) التزام بلديهما المشترك بإنهاء الصراع المدمر في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب السوداني.

وأبدت الحكومة السودانية ترحيبا بمخرجات قمة دول جوار السودان، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية.

وأكدت الحكومة "حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة لربوع السودان، وأن القوات المسلحة السودانية مستعدة لوقف العمليات العسكرية فورا، إذا التزمت قوات الدعم السريع بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب، مع الالتزام بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانين"، وفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

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