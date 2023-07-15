السفير الايراني لدى باكو يبحث القضايا القنصلية مع نائب وزير خارجية الأذربيجاني

العالم - إیران

وتم خلال هذا الاجتماع بحث آخر التطورات في العلاقات الثنائية ، خاصة في المجال القنصلي ، والإيرانيين المقيمين في جمهورية أذربيجان ، وآخر أوضاع السجناء الإيرانيين في هذا البلد ، إلى جانب القضايا الأخرى التي تهم البلدين.

واستعرض سفير جمهورية إيران الإسلامية في باكو مؤخرًا ، في لقاء مع الرئيس الجديد للجنة الجمارك الحكومية لجمهورية أذربيجان ، عملية توثيق التعاون بين جمارك البلدين ، بما في ذلك في المناطق الحدودية الأربع.

يذكر انه في أعقاب هجوم العام الماضي على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران من قبل مسلح بدافع شخصي ، والذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين من موظفي هذه السفارة ، قررت حكومة أذربيجان إخلاء سفارتها في طهران واعادة دبلوماسييها الى باكو، الا ان القنصلية العامة لهذا البلد واصلت نشاطها في تبريز.

وقام وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان مؤخرا بزيارة الى باكو للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز ، وعلى هامش الزيارة تباحث مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ووزير الخارجية جيحون بايراموف، حول العلاقات الثنائية.