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كينيدي: قرار بايدن بالتعبئة ليس إلا استعداد للحرب مع روسيا

كينيدي: قرار بايدن بالتعبئة ليس إلا استعداد للحرب مع روسيا
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

علق المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، الجمعة، على قرار الرئيس، جو بايدن، حول تعبئة قوات الاحتياط لتعزيز "الناتو" في أوروبا، بأنه استعداد للحرب مع روسيا.

العالم - الأميرکيتان

وكتب كينيدي على "تويتر"، "استدعى بايدن للتو 3000 عسكري احتياطي لتعزيز القوات الأمريكية في أوروبا كجزء من عملية "الوفاء الأطلسي". أريد أن يفهم الناس ما هي هذه التعبئة، إنها استعداد لحرب برية مع روسيا".

هذا وأصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الخميس، أمرًا بنشر 3000 عسكري احتياطي في أوروبا لتعزيز القوات الأمريكية المشاركة في عملية "الوفاء الأطلسي".

ووفقًا للأمر، يجب ألا يتجاوز عدد الوحدات المنتشرة 3000 فرد في أي وقت، مع حد أقصى لـ 450 فرداً من الاحتياط.

وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة الرئيس بايدن إلى أوروبا لمدة خمسة أيام، حيث زار بريطانيا وليتوانيا وفنلندا، بهدف إظهار قوة التحالف الدولي ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

والثلاثاء الماضي، أعلنت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المشاركة في قمة فيلنيوس، أن دول الحلف ستنشر قوات إضافية في شرق أوروبا، وتزيد قواتها إلى حجم لواء إذا دعت الحاجة.

وتواصل القوات الروسية، من جانبها، عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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كينيدي: قرار بايدن بالتعبئة ليس إلا استعداد للحرب مع روسيا

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