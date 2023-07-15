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رئيسي يعزي السيد حسن نصرالله برحيل الشيخ عفيف النابلسي

رئيسي يعزي السيد حسن نصرالله برحيل الشيخ عفيف النابلسي
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

عزى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والمقاومين الشجعان في جبهة المقاومة الإسلامية برحيل المجاهد الشيخ عفيف النابلسي.

العالم - ايران

وجاء في نص رسالة رئيس الجمهورية كما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله (دامت افاضاته)

الأمين العام لحزب الله لبنان المحترم

أقدم التعازي بوفاة العلامة الفقيه حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عفيف النابلسي، لسماحتكم ولجميع الانصار الشجعان لهذا المجاهد في جبهة المقاومة الإسلامية ، وخاصة اسرته الكريمة، داعيا الباري تعالى للفقيد الرحمة والرضوان والجوار مع الصالحين ، ولذويه الصبر والاجر، ولكم دوام الصحة والتوفيق.

السيد ابراهيم رئيسي

رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية"

يذكر ان العلامة المجاهد الشيخ عفيف النابلسي الذي كان من الشخصيات العلمائية البارزة في لبنان ومن الانصار البارزين للمقاومة الاسلامية ضد الكيان الصهيوني، قد لبى نداء ربه والتحق بالرفيق الأعلى بعد معاناة مع المرض.

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