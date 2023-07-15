محاولات جديدة لتنصل الأوروبيون من الاتفاق النووي

العالم - انقلاب الصورة

ورد المتحدث باسم الخارجية الايرانية علی هذه المواقف ان أي عقوبات جديدة تستند الی مزاعم لاأساس لها مرفوضة بالكامل، مشدداً بأن بلاده تحتفظ بحق الرد علی أي عمل غير مسؤول في الوقت المناسب وبشكل متناسب وجاد.

وفيما تعمل الدول الموقعة للاتفاق النووي جاهدة لانتهاك الاتفاق النووي من أجل منع ايران حق الدفاع عن نفسها، تبيح لنفسها اعطاء اوكرانيا كل انواع الصواريخ الدفاعية والهجومية وهذا ما اعلنه صراحة الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون.

اما الولايات المتحدة فاتخذت قراراً أكثر اثارة للجدل فقد قررت تسليم اوكرانيا قنابلاً عنقودية وهي اسلحة محرمة دولياً فخطورتها تتمثل في عدم انفجار بعض القنابل الصغير عند الاصطدام مما يشكل تهديداً للمدنيين بعد عقود من الصراع.

موقف ايران واضح فهو رفع الحظر الشامل بما في ذلک رفع الحظر عن الصواريخ الباليستية في اکتوبر المقبل، فاما ان يقبل الغرب بذلک ويلتزم به واما لا.. وعلی الغرب والولايات المتحدة ايقاف نفاقها في هذا المجال، لأن الموقف الايراني ينطلق من قوة وليس من ضعف ولن يتغير.

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