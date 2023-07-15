الاحتلال يداهم قرى نابلس واشتباكات مسلحة في طولكرم

العالم - الاحتلال

ففي نابلس، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة كفر قليل جنوباً، والتي شهدت مواجهات مع الأهالي والشبان حسب المركز الفلسطيني للإعلام.

واقتحمت قوة عسكرية منطقة شارع المساكن، وبعض أحياء بلدة عسكر، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين، وتمركزت في الشارع الرئيسي الذي يحاذي مخيم عسكر.

وطالت الاقتحامات قرى مادما وعزموط، وروجيت، وسالم، وقوصين شرق وجنوب نابلس، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي طولكرم، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي حاولت اقتحام مخيم نور شمس بالمدينة.