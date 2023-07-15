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كسب دبلوماسي إيراني في إفريقيا في ظل صراع دولي كبير + فيديو

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

سبها (العالم) 2023.07.15 – قال الباحث السياسي إدريس إحميد إن إيران تسعى لتطوير علاقتها ومد جسور التعاون مع القارة الإفريقية، معتبرا زيارة الرئيس رئيسي إلى ثلاث دول إفريقية بالكسب الدبلوماسي في ظل صراع دولي كبير ومعطيات جديدة في العالم.

العالم - إيران

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار إدريس إحميد إلى أن القارة الإفريقية قارة كبيرة تتسابق عليها العديد من الدول الكبرى، مبينا أن إيران تسعى إلى تطوير علاقتها وتحاول أن تمد جسور التعاون مع هذه القارة.

وأضاف أن زيارة الرئيس رئيسي إلى إفريقيا تأتي كمحاولة من إيران لكسب نقاط إيجابية وكسب دبلوماسي وسياسي في ظل صراع دولي كبير ومعطيات جديدة في العالم، لعل من أهمها الصراع الحاصل في أوكرانيا وتداعياته والأزمات الكبيرة التي في ظلها تحاول كل دولة أن تبحث عن مصالحها.

ونوه إلى أن القارة الإفريقية تشهد الآن صراعات ومصالح بين الصين والولايات المتحدة وروسيا، وإيران تدخل الآن أيضا لتبحث عن علاقات وموضع قدم، في رؤية ومحاولة جديدة من إيران لإيجاد تعاون.

ولفت إلى أن علاقات إيران مع روسيا والصين ومنظمات مثل بريكس يمكن أن تسهم في خلق بيئة جديدة في دعم أو إقامة نظام عالمي جديد بعيدا عن الهيمنة الأميركية والغربية.

وأكد أن الدول الإفريقية يمكن أن تستفيد من خبرات إيران في عدة مجالات من خلال العلاقات الاقتصادية مع إيران، حيث تعاون الند للند والتعاون على أساس المصلحة المشتركة والاحترام، وبعيدا عن سياسات ومصالح الدول التي تتواجد في إفريقيا مثل فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، التي قال إنها: حقيقة تخلق الأزمات، وتسببت بأزمات في العالم، ولعل موضوع الهجرة غير الشرعية -وهو موضوع مهم- هو بسبب سيطرة هذه الدول الكبرى على خيرات الدول الإفريقية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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