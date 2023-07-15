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اجتماع ثلاثي لبحث أزمة الحدود بين لبنان وكيان الاحتلال الاثنين المقبل

اجتماع ثلاثي لبحث أزمة الحدود بين لبنان وكيان الاحتلال الاثنين المقبل
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن هناك لقاءً ثلاثيا سيعقد في الناقورة يوم الاثنين المقبل برئاسة القائد العام لليونيفل الجنرال ارولدو لازارو. وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن الجانب اللبناني من ضباط الجيش واليونيفل والجيش الصهيوني.

العالم - لبنان

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه خلال الاجتماع سيتم بحث الخروقات الصهيونية على الخط الأزرق واحتلال الكيان لبلدة الغجر وموضوع الخيمتين اللتين أقامهما حزب الله في مزرعة بسطرا المحررة وقطع الاحتلال للأشجار مقابل حولا وميس الجبل وخروقات صهيونية أخرى وسيعمل اللقاء على تبريد الأمور على الحدود الجنوبية.

وتسببت قرية الغجر في تجدد المواجهات بين جيش الاحتلال ولبنان، الأمر الذي دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لإعلان استعداد بلاده لترسيم كامل الحدود الجنوبية مع كيان الاحتلال والسعي لحل قضية الخيم، دبلوماسيًا نظرًا لاعتبارهم أن بلدة الغجر لبنانية باعتراف الأمم المتحدة، وأنهم أبلغوا الأمم المتحدة استعدادها للقيام بالترسيم الكامل لكل الحدود الجنوبي.

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