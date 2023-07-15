سيول في كوريا الجنوبية تودي بحياة 7 وإجلاء أكثر من ألف شخص

العالم - أسيا والباسيفيك

قالت الحكومة في كوريا الجنوبية اليوم السبت إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدار يومين في البلاد قتلت سبعة أشخاص على الأقل وتسببت بفقدان اثنين آخرين في انهيارات أرضية وفيضانات، كما حوصر ثمانية أشخاص في المناطق الوسطى في وقت سابق من اليوم.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة في تقرير إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم يوم السبت بعد أن دفنت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة منازلهم في بلدتين في وسط البلاد.

وأضافت أنه تم العثور على شخصين آخرين ميتين في مكان آخر السبت، وتوفي شخصان آخران في انهيار مبنى في مدينة نونسان بوسط البلاد يوم الجمعة.

وذكر التقرير أن شخصين فقدا السبت بعد أن غمرت المياه قريتهما ببلدة يتشيون بوسط البلاد.

وأضافت أن خمسة أشخاص أصيبوا في حوادث تسببت فيها انهيار أرضي من بينها خروج قطار عن القضبان يومي الجمعة والسبت.