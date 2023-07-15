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بالفيديو.. قوات الإحتلال تلقي قنابل مسيلة للدموع على الإعلاميين جنوب لبنان

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

تعرّض عددٌ من الصحفيين اللبنانيين لحالات اختناق، وأصيب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في رجله إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل غازية ومسيّلة للدموع باتجاه وفد إعلامي، كان يقوم بجولة على تخوم مزارع شبعا المحتلة.

العالم - لبنان

ووحسبما أفاد مراسل المنار طالبت قوات الإحتلال الصحفيين بمغادرة المنطقة رغم تواجدهم خلف ما يسمى بـ"خط الإنسحاب" في مزارع شبعا، لتطلق بعدها قنابل غازية وأخرى مسيّلة للدموع أدت إلى إصابة عدد من الصحفيين بحالات اختناق، كما أصيب النائب هاشم برجله.

إلى ذلك، أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير أنّه "ليس هناك ما يسمى بخطّ الإنسحاب ولا خطوط حمراء أمام الأجزاء المحتلة من أرضنا ومن حقّنا الوصول إليها".

وتظهر صور نشرها مراسل المنار عبر صفحته على تويتر، عددا من الجنود الإسرائيليين ينتشرون قرب الموقع، حيث تواجد الصحافيون، وآثار إطلاق القنابل المسيلة للدموع.

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 15-07-2023

بالفيديو.. قوات الإحتلال تلقي قنابل مسيلة للدموع على الإعلاميين جنوب لبنان

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