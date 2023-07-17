الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣
٠٣:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شركة هندية تستبدل 90% من موظفيها بالروبوتات

شركة هندية تستبدل 90% من موظفيها بالروبوتات
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أثار قرار رئيس شركة هندية استبدال الموظفين البشريين وتعويضهم بأنظمة «روبوت الذكاء الاصطناعي» حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم_منوعات

وأوضح سوميت شاه؛ مؤسّس شركة «دوكان»، أنه استبدل 90% من موظفي الدعم وعوضهم ببرامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأفاد شاه، في تغريدة مبرراً ذلك:«وحدات الذكاء الاصطناعي التي شُغلت في شركتنا تجيب عن جميع أسئلة العملاء واستفساراتهم بسرعة ودقة أكبر من الموظفين البشر».

ودافع شاه عن قراره، موضحاً أن الشركات تفضل الحصول على الأرباح، على أن تكون طيبة «وهذا ما فعلناه».

ويأتي ذلك في الوقت الذي تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة في 14 يوليو 2023، بالتوافق قراراً لأول مرة يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية في ما يتعلق بتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي.

يذكر قبل 4 أشهر، نشرت مؤسسة غولدمان ساكس، تقريراً يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي، يمكنه أن يحل محل البشر في 300 مليون وظيفة بدوام كامل في الهند.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تتبنى قرارا حول الذكاء الصناعي لاتخاذ تدابير وقائية ورقابية

'تذوق الطعام عن بعد'.. تقنية ستغير حياتنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. جامعة طهران تقيم مهرجان حواء الدولي لتسليط الضوء على دور المرأة

قريبا.. دواء ياباني يعيد نمو الأسنان المفقودة

شركة هندية تستبدل 90% من موظفيها بالروبوتات

أجهزة أمن السلطة تنفذ اعتقالات ضد مطاردين للاحتلال في جنين

السفير الايراني ببغداد يلتقي مستشار الامن القومي العراقي

رئيسي : استراتيجية ايران تحويل الحدود الأمنية الى حدود اقتصادية