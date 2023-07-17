شركة هندية تستبدل 90% من موظفيها بالروبوتات

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وأوضح سوميت شاه؛ مؤسّس شركة «دوكان»، أنه استبدل 90% من موظفي الدعم وعوضهم ببرامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأفاد شاه، في تغريدة مبرراً ذلك:«وحدات الذكاء الاصطناعي التي شُغلت في شركتنا تجيب عن جميع أسئلة العملاء واستفساراتهم بسرعة ودقة أكبر من الموظفين البشر».

ودافع شاه عن قراره، موضحاً أن الشركات تفضل الحصول على الأرباح، على أن تكون طيبة «وهذا ما فعلناه».

ويأتي ذلك في الوقت الذي تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة في 14 يوليو 2023، بالتوافق قراراً لأول مرة يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية في ما يتعلق بتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي.

يذكر قبل 4 أشهر، نشرت مؤسسة غولدمان ساكس، تقريراً يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي، يمكنه أن يحل محل البشر في 300 مليون وظيفة بدوام كامل في الهند.