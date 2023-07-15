مسؤول أميركي: واشنطن تخطط مواجهة روسيا في سوريا

ورفض المسؤول العسكري الذي رفض الكشف عن إسمه، الإفصاح عن الخيارات بالتفصيل، لكنه قال إنّ الولايات المتحدة لن تتنازل عن أي منطقة، وستواصل الطيران في الجزء الغربي من البلاد في مهام ضد تنظيم 'داعش'.

وأشار المسؤول إلى أن هناك تنسيقا متزايدا بين إيران وسوريا وروسيا لاجبار القوات الأميركية عن التخلي عن نقاط تمركزها في شمال سوريا.

في المقابل، يتهم نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، الأدميرال أوليغ غورينوف، التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، بخرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية.

ويقول غورينوف إن موسكو قلقة من رحلات طائرات مسيّرة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق شمال سوريا، واصفاً إياها بـ 'الانتهاكات المنهجية للبروتوكولات' الهادفة إلى تجنب الاشتباكات بين الجيشين.

ويضيف غورينوف أن طائرات التحالف المقاتلة قامت بمناورات خطيرة بالقرب من الطائرات المدنية لمدة تتراوح بين أربع وخمس دقائق، مشكلة خطرا على حياة الركاب.

بدورها، تتهم الولايات المتحدة، روسيا في تعرض فيما تعتبره جهودها بمحاربة داعش، بمضايقات وانتهاكات من قبل مقاتلات روسية، آخرها وقعت ثلاثة مرات في الأسبوع الفائت.

ولا تعتقد الولايات المتحدة أنّ الطائرات الروسية تخطط لإسقاط القنابل على القوات الأميركية أو إسقاط الطائرات المأهولة، لكن المسؤول قال إنّ هناك مخاوف من إسقاط الطيارين الروس طائرة مسيرة من طراز 'ريبر'، وإنّ موسكو تعتقد أنّ هذا النوع من العمل لن يقابله رد عسكري أميركي قوي.

وهناك حوالى 900 جندي أميركي في سوريا، بينما يدخل آخرون ويخرجون للقيام بمهام مختلفة.