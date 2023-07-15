كيان الإحتلال.. إنذارات بحرب أهلية

العالم - البوصلة

وتخللت الاحتجاجات الاخيرة صدامات عنيفة مع شرطة الاحتلال، وقطع للطرق الرئيسة في تل ابيب ومداخل مدينة القدس المحتلة، بالاضافة الى اعتقال عشرات المحتجين.

الاحتجاجات في كيان الاحتلال تدخل اسبوعها الثمان والعشرين، وكان عنوانها اللافت هذه المرة اتساع التظاهرات والصدام مع قوات الشرطة حيث لجأ الجانبين الى العنف خلالها.

واكد الاعلام العبري ان المئات من جنود الاحتلال اوقفوا عملهم العسكري احتجاجا على ابقاء نتنياهو على مشروع التعديلات القضائية ، وهو ما يؤكد بان الكيان بات يعيش حالة من التفكك الداخلي هي الاصعب والاكبر من عقود.

مع تزايد الاستيلاء على منازل المقدسيين بالبلدة القديمة وتحديدا الملاصقة للمسجد الاقصى المبارك وآخرها منزل عائلة صب لبن غيث، دعت القوى الوطنية والاسلامية لتحرك عاجل لحماية الوجود العربي الاسلامي والتصدي لكل تلك المخططات الاستيطانية.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول اخر التطورات في كيان الاحتلال خصوصا الوضع في الشارع الان؟ وهل نحن امام مرحلة جديدة في داخل كيان الاحتلال عنوانها الصراع على السلطة؟وهل من الممكن ان تتوسع رقعة الاحتجاجات وقوتها خلال الفترة القادمة سيؤدي الى حالة شل حقيقية في كيان الاحتلال؟



كما يبحث البرنامج في إمكانية ان يتراجع الائتلاف الحكومي عن مشروع قانون التعديلات القضائية مع اتساع الاحتجاجات؟ حال الوضع في الكيان الاحتلال وهل هو على اعتاب حرب اهلية؟ والاضرابات هل من الممكن ان تمنع نتنياهو من استكمال مشروعه بخصوص التعديلات القضائية ام سيبقي عليه حتى لو ذهبت الامور لحرب اهلية؟ كيف يقرأ الانقسام في الداخل الاسرائيلي وهل فعلا الخلاف بشأن التعديلات ام الخلاف هو على شخص نتنياهو نفسه وحكومته؟

ويستضيف برنامج"البوصلة":

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي.

- حازم حسنيين الخبير في الشؤون الاسرائيلية من غزة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...