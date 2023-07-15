بالفيديو.. لبنانيون يزيلون كاميرات تجسس اسرائيلية عند الحدود

العالم - لبنان

وألقت قوات الاحتلال، أمس الجمعة، قنبلة صوتية وأطلقت 3 رصاصات في الهواء بالقرب من مراسل قناة NBN اللبنانية، حسن فقيه، أثناء إجرائه تقريرا حول حرب تموز 2006 بالقرب من السياج عند حدود مستعمرة المطلة والحمامص.

هذا وتعرّض عدد من الصحفيين اللبنانيين لحالات اختناق، وأصيب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في رجله إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل غازية ومسيّلة للدموع باتجاه وفد إعلامي، كان يقوم بجولة على تخوم مزارع شبعا المحتلة.

ويوم الثلاثاء، قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة "حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري"، وفق بيان للخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء جيش الاحتلال الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وصفه لبنان بأنه "خرق خطير ومحاولة ضم القرية" للكيان الاسرائيلي.

والخميس الماضي، دعا "حزب الله"، الدولة اللبنانية إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال الكيان الإسرائيلي للقسم اللبناني من قرية الغجر الحدودية الصغيرة، والذي يحتل الكيان جزءا منها منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.