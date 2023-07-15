مصادر للعالم تكشف تحركات مريبة لجيش الاحتلال الأمريكي وقوات تابعة له شرقي سوريا

العالم - سوريا

وأفاد مراسل العالم بأن "قوات الصناديد" رفعت علمها بجانب العلم الامريكي في حقل كونيكو في ريف دير الزور.

واشار الى ان قوات الاحتلال الامريكية تعيد هيكلة تواجد القوات التابعة لـ"قسد" في ريف دير الزور وتعزز وجودها بمجموعات مسلحة من اصول عشائرية منضوية تحت لواء "قسد" في تلك المناطق .

وأضاف ان قوات الاحتلال الامريكية و"قسد" تسحب الحواجز التابعة لمجلس دير الزور العسكري في مناطق ريف دير الزور وتستبدلهم بعناصر من "قسد".

وكان قد كشف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية 'البنتاغون' عن عزم بلاده دراسة عدد من الخيارات العسكرية لمواجهة روسيا في سوريا.