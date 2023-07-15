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صفي الدين: قرار البرلماني الاوروبي بشأن النازحين السوريين في لبنان تدخل وقح

صفي الدين: قرار البرلماني الاوروبي بشأن النازحين السوريين في لبنان تدخل وقح
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ان ما فعله الاوروبيون بموضوع النازحين السوريين في لبنان هو امر قبيح وشنيع، من خلال تدخلهم الوقح في شؤون لبنان وفرضهم لبعض الامور على اللبنانيين وهم الذين جاؤوا بكل الويلات مع الاميركيين والتكفيريين على لبنان وسوريا والعراق والمنطقة.

العالم - لبنان

واضاف السيد صفي الدين خلال افتتاحه مجمع الامام الحسين عليه السلام في منطقة دوحة الحص في خلدة فليذهبوا ويهتموا بشؤونهم، معتبرا أن كل توجيهات الاوروبيين التي يوجهوها الى لبنان هي ساقطة فأصل الايمان بالسيادة والوطن والكرامة يجب ان يرفض هذا النمط من الحديث مع اللبنانيين.

وأكد ان الرسالة التي ينبغي ان نفهمها من المسجد والثقافة المسجدية هو ان نبني نفوسا صادقة ومجتمعاً صادقا ووطناً صادقاً يعرف كيف يدافع عن نفسه وعن قيمه وسيادته.

من جانبه رأي النائب علي خريس، ان "القرار الذي اتخذه البرلمان الاوروبي لجهة ضرورة إبقاء النازحين السوريين في لبنان وعدم تسهيل عودتهم الى بلادهم، وإتهام الشعب اللبناني بالعنصرية ضد السوريين هو تدخل سافر واعتداء على لبنان وسوريا".

وأشار خريس، الى أن "الملفت أن هذا القرار جاء في الوقت الذي ينشغل فيه لبنان بالأزمات الداخلية والتطورات على الحدود مع فلسطين المحتلة"، مطالبا الحكومة ب،" التصدي لهذا القرار، وبتنسيق كامل مع الحكومة السورية، ليصار الى عودة النازحين عودة طوعية وآمنة".

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