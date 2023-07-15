أزمة المهاجرين غير النظاميين في تونس.. ومعدلات البطالة بالمغرب في ازدياد

العالم - المغاربية

ويبحث برنامج"المغاربية"، في الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة في المغرب وفقا لتقرير مندوبي التخطيط حيث تحدثا عن اكثر من مليون ونصف المليون عاطل عن العمل.

كما يلقي البرنامج الضوء على تعزيز الجزائر علاقاتها مع الصين وروسيا والتوجه شرقا، وزيارة الرئيس عبد المجيد تبون الى الصين، بعد اسابيع من زيارته الاخيرة لموسكو، واستمرار الجدل في موريتانيا على خلفية حكومة ولد بلال في تشكيلتها التي اعتبرت التي اعتبر معارضون انها لا تشكل سوى تغيير مقارنه بسابقتها.

يستضيف البرنامج:

- الصحافي عامر عياد من تونس

- الكاتب السياسي بلحسن اليحياوي من تونس

- مهدي مبروك مدير المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...