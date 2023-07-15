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22 قتيلا بانهيارات أرضية وفيضانات في كوريا الجنوبية

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

لقي 22 شخصا حتفهم وأُجلي الآلاف في كوريا الجنوبية اليوم السبت، في ثالث يوم من الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع انهيارات أرضية وفيضان أحد السدود.

العالم- اسيا والباسيفيك

وذكرت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية أنه حتى الساعة 09:00 صباحا بتوقيت غرينتش، تم إجلاء 4763 شخصا في أنحاء البلاد، وذلك بعدما غمرت المياه أحد السدود صباح اليوم السبت في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي إثر تجاوزها طاقته الاستيعابية.

وأمرت الحكومات المحلية بإجلاء أكثر من سبعة آلاف شخص في أوقات مختلفة، وفقا لسلطات المقاطعة.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة فوق شبه الجزيرة الكورية غدا الأحد.

وقالت شركة السكك الحديدية الكورية إنها أوقفت تشغيل جميع القطارات البطيئة وبعض القطارات فائقة السرعة، بينما قد تتأخر القطارات السريعة الأخرى بسبب تباطؤ التشغيل حيث تمثل الانهيارات الأرضية والفيضانات وتساقط الصخور خطرا على السلامة.

وفي وقت متأخر أمس الجمعة، خرج قطار عن مساره عندما ألقى انهيار أرضي بالتراب والرمل على خطوط السكك الحديدية في إقليم تشونغ تشيونغ.

ودعا رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" الجيش إلى المشاركة على نحو فعال في أنشطة الإنقاذ من خلال العمل مع المسؤولين الحكوميين لتعبئة المعدات والقوى العاملة.

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