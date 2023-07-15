السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣
٠٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

قبائل منطقة الهلال النفطي تعلن إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي لليبيا

قبائل منطقة الهلال النفطي تعلن إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي لليبيا
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت قبائل منطقة الهلال النفطي في ليبيا، اليوم السبت، إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي للبلاد ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير، التي تغذي العاصمة طرابلس.

العالم- ليبيا

وكانت وزارة النفط والغاز الليبية، حذرت بوقت سابق من عواقب إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، داعية كل الأطراف للتعقل وضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن المواضيع والقضايا الخاصة.

يأتي ذلك، بعدما أعلن مشايخ وأعيان قبيلة ازوية الليبية عزمهم إغلاق الحقول والموانئ النفطية، على خلفية اعتقال وزير المالية السابق، فرج بومطاري مطلع الأسبوع.

هذا، وكانت البعثة الأممية في ليبيا أعربت عن قلقها إزاء هذا الأمر وقالت في بيان الخميس الماضي، إنه يجب إنهاء إغلاق الحقول على الفور وعدم استخدام النفط والموارد الأخرى في المساومة في الصراع.

ودعت البعثة الأممية جميع القادة السياسيين والأمنيين والاجتماعيين إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التصعيد.

روابط ذات صلة

ليبيا..'خالد المشري' يرفض قرار مجلس النواب بتسمية أعضاء المحكمة الدستورية

مسؤول أممي يدعو لــ'جهود عملية فعالة' لإجراء انتخابات عاجلة في ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الجيش الباكستاني يلتقي اللواء موسوي

وكالة الطاقة الدولية: إيران أنتجت أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يوميًا في يونيو

الجيش السوداني يعلن تنفيذ عملية ناجحة في عدد من مناطق الخرطوم

المغاربية..  أزمة المهاجرين غير النظاميين في تونس.. ومعدلات البطالة بالمغرب في ازدياد

غياهب الكيان.. تحقق مقولة.."أوهن من بيت العنكبوت"وانقسامات الكيان

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. مع دخول شهره الرابع.. الصراع في السودان وآفاق الحل