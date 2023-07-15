قبائل منطقة الهلال النفطي تعلن إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي لليبيا

العالم- ليبيا

وكانت وزارة النفط والغاز الليبية، حذرت بوقت سابق من عواقب إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، داعية كل الأطراف للتعقل وضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن المواضيع والقضايا الخاصة.

يأتي ذلك، بعدما أعلن مشايخ وأعيان قبيلة ازوية الليبية عزمهم إغلاق الحقول والموانئ النفطية، على خلفية اعتقال وزير المالية السابق، فرج بومطاري مطلع الأسبوع.

هذا، وكانت البعثة الأممية في ليبيا أعربت عن قلقها إزاء هذا الأمر وقالت في بيان الخميس الماضي، إنه يجب إنهاء إغلاق الحقول على الفور وعدم استخدام النفط والموارد الأخرى في المساومة في الصراع.

ودعت البعثة الأممية جميع القادة السياسيين والأمنيين والاجتماعيين إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التصعيد.