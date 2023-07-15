شاهد.. الشخص الذي هدد بحرق التوراة بالسويد يتراجع ويكشف السبب

العالم- اوروبا

وظهر الشخص الذي يحمل اسم أحمد علوش (32 عاما)، وسبق أن حصل على تصريح من السلطات السويدية بحرق التوراة، حاملا "ولاعة" في يده أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم قبل أن يخرج كتابا من حقيبه اتضح أنه قرآن وليس توراة.

وقال علوش حاملا القرآن في حديث للصحفيين إنه لم يكن يخطط لإحراق التوراة ولكنه كان يحاول "لفت الانتباه"، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأضاف علوش للصحفيين إنه لن يرتكب الفعل ويريد فقط جذب الانتباه والتأكد من عدم وجود تطبيق انتقائي، في إشارة إلى سماح السلطات السويدية الشهر الماضي بحرق المصحف.