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بالفيديو.. اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في سلوان

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، مساء اليوم السبت. 

العالم - فلسطين

واقتحمت قوات الاحتلال محيط الوقفة التضامنية مع المقدسي حربي الرجبي رفضًا لقرار الاحتلال بهدم منزله. واعتدت قوات الاحتلال على الأهالي بالضرب وقنابل الصوت، بكل همجية ووحشيةٍ.

وفي وقتٍ سابقٍ من مساء اليوم السبت، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مصلي باب الرحمة والمسجد القبلي، ودنّس عدد من أفراد شرطة الاحتلال مصلى باب الرّحمة، وعبروا خلاله بالأحذية في انتهاكٍ واضح لحرمة المصلى.

واستفزّت قوات الاحتلال المصلين المتواجدين في مصلى باب الرحمة، وفي ذات السياق، اقتحم جنود الاحتلال المسجد القبلي ودنّسوه مساء اليوم السبت. وتواصلت أعمال الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد ممتلكات المقدسيين، حيث شهدت القدس 20 حالة هدم وتجريف خلال شهر يونيو، منها 8 عمليات هدم ذاتي.

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